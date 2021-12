La operación salida que avanza en Paris Saint-Germain ya tuvo a Rafinha Alcántara como el primer sacrificado, luego de que fue cedido a Real Sociedad. Pero el plan de vender por 100 millones de euros en el conjunto parisino continúa. El objetivo es paliar las millonarias pérdidas que tiene el club en el presente ejercicio.

El diario L'Equipe anticipó hace algunos días el objetivo de PSG para los próximos meses, que es poder solventar las pérdidas por 200 millones que tiene el presente ejercicio. Para lo cual, el club debe vender por 100 millones de euros y hubo un selecto grupo de jugadores, a los cuales les daría salida. El primero fue Rafinha, pero ya hay un segundo apuntado.

De acuerdo a la información del periodista Gianluca Di Marzio, el próximo jugador que podría vender PSG es Abdou Diallo. Es que AC Milan está interesado en los servicios del futbolista senegalés, quien jugará la próxima Copa Africana de Naciones con su seleccionado durante todo enero.

Diallo no ve con malos ojos dejar París, sobre todo porque no cuenta para Mauricio Pochettino en la defensa y Milan quiere un defensa, sobre todo tras la lesión de Simon Kjaer. Su participación con Senegal en la Copa Africana de Naciones no sería un condicionante para su llegada a San Siro.

El único problema que podría separar a Diallo de Milan es la pretensión de PSG de querer venderlo. Los parisinos ficharon al defensa por 32 millones de euros al Borussia Dortmund, por lo que quieren amortizar totalmente su fichaje. El precio sería elevado para su llegada a Italia, aunque no habría mucha diferencia en los números. Si logran acordar, los 'rossoneros' podrían lograr su llegada.