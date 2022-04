Mientras el futuro de Kylian Mbappé sigue en juego y en el Parque de Los Príncipes festejan un nuevo título de Ligue 1, desde PSG empiezan a pensar en un mercado de fichajes que estará marcado por varias salidas de peso en el conjunto galo. Neymar se encuentra en venta, pero su marcha de la capital francesa no será ni mucho menos barata.

El brasileño es uno de los apuntados por la prensa e hinchas de un PSG que pone al crack de 30 años como uno de los máximo responsables de una temporada llena de golpes y donde los objetivos del proyecto siguen sin alcanzarse. El Emil de Qatar tiene a Neymar en la mira mientras los silbidos de los hinchas han abierto una guerra que no apunta a tener final feliz.

“Fue surrealista ver que parte del público abandonó las tribunas. Me quedan tres años con Paris Saint-Germain aún. Estoy acá, con los pitidos y las silbadas. Si no paran, van a tener que tener que juntar más aire porque me quedaré tres años más”, fueron sus palabras tras el título obtenido frente a Lens el pasado fin de semana. Días de mucha tensión en el Parque de Los Príncipes.

Neymar tiene precio

Sky Sport y AS concuerdan, el fichaje más caro del mundo ha dejado de ser intocable para PSG. Los continuos fracasos en la UEFA Champions League pasarán factura en un equipo donde se prevén grandes salidas y ventas para equilibrar las cuentas. En Paris no descartan la marcha del brasileño.

Pero no a cualquier precio. Apuntan desde los medios nombrados que Neymar dejará Paris Saint Germain si llegan ofertas por 90 millones de euros. La valoración es alta y seguramente habrá que bajar las pretensiones, pero el futuro del crack brasileño sigue apuntando lejos de un equipo donde le han elegido como el chivo expiatorio de una temporada llena de fracasos.