El proceso de Louis Van Gaal al frente del seleccionado de Países Bajos tuvo su punto final en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022, tras el apasionante, disputado y a la vez controvertido enfrentamiento correspondiente a los Cuartos de Final con la Selección Argentina de Lionel Scaloni en el Estadio de Lusail el pasado 9 de diciembre.

En su lugar, como ya estaba previsto desde el mes de abril del año pasado, asumió un exentrenador del Fútbol Club Barcelona: Ronald Koeman. El flamante estratega del combinado naranja remarcó ante la prensa que pretende distinguirse de su antecesor: “Se mantuvo invicto durante los 20 partidos que estuvo en el puesto. Sería formidable que yo pudiera hacer lo mismo, aunque quiero hacerlo de manera diferente”.

Por otro lado, Koeman señaló cuál será su primera decisión al frente de Países Bajos: “En principio vamos a volver al sistema de juego que usábamos antes”. Además, dejó en claro que no se comunicará con Louis Van Gaal: “No, no lo he hecho y no lo considero interesante tampoco. Tengo mis propias ideas y experiencia. No lo creo necesario”.

Ronald Koeman tendrá su segundo mandato en la Selección de Países Bajos

Ronald Koeman dirigirá por segunda vez a la Selección de Países Bajos. El entrenador ya lo había hecho al reemplazar a Dick Advocaat tras no clasificar a la Copa del Mundo de Rusia, entre marzo del 2018 hasta el 2020 cuando asumió al frente del Fútbol Club Barcelona, institución de la que fue destituido en octubre del 2021.