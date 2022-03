La Champions League entra en etapa de definición. Este viernes UEFA llevó a cabo el sorteo de los cruces de los cuartos de final con el camino hacia la final ya marcado. Se esperan duelos para todos los gustos en esta nueva fase de eliminatoria, pero lo más importante es que ya se puede ir pensando que cruces se pueden dar para llegar al título.

Los cuartos de final tendrán duelos apasionantes y que ya elevan la intensidad y el animo de todos los fanáticos. En un primer plano quedan Real Madrid vs. Chelsea y Manchester City vs. Atlético de Madrid, mientras que un poco más atrás están Bayern Múnich vs. Villarreal y Liverpool vs. Benfica. Cuatro duelos que dejan el camino definido para semifinales, pero más importante, rumbo a la final en el Stade de France en París.

Posibles finales de Champions League

Los equipos ingleses y españoles son protagonistas en esta ronda de cuartos de final de Champions League, aunque las chances de ver una final 100 por ciento de un mismo país son realmente complicadas. De todas maneras, la definición entre equipos de una misma nación que podría ser la mejor para esta edición sería entre Manchester City y Liverpool, quienes casualmente son los que pelean por el título de la Premier League. Para el caso de los 'citizens', Pep Guardiola, de llegar a la final, también podría volver a cruzarse con su exequipo, Bayern Múnich.

Para el Liverpool, el sorteo de cuartos lo ha beneficiado en la chance de una posible revancha de la definición de la Champions League 2018 cuando la perdió ante Real Madrid. Un cruce en París entre 'Reds' y 'merengues' podría ser realmente atractivo para los fanáticos. Lo mismo podría ocurrir si se enfrentan Real Madrid vs. Bayern Múnich.

Precisamente, los 'bávaros' también podrían tener una posible revancha en la final de Champions, ya que el sorteo podría llevarlos a una definición ante Chelsea, como ocurrió en 2012 cuando los 'Blues' se llevaron el título por penales tras el agónico gol de Didier Drogba. Y para Atlético de Madrid, en busca de su primer título, un cruce ante el Bayern también huele a posible revancha por lo ocurrido en la Copa de Europa de 1974. Posibles finales para todos los gustos.