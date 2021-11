El Grupo B de la Champions League está al rojo vivo. Este miércoles 24 de noviembre se jugará un partido clave en el Estadio Wanda Metropolitano entre Atlético de Madrid y AC Milan. Los colchoneros intentarán dar un paso importante para la clasificación a octavos, mientras que el plantel rossonero está obligado a ganar para ir por la heroica ante Liverpool en la última fecha.

Atlético de Madrid recibe a AC Milan en el Metropolitano luego de aquel candente primer encuentro en San Siro. El equipo de Diego Simeone lo ganó sobre la hora en un encuentro plagado de polémicas arbitrales. El dominio de los italianos fue aplastante hasta la expulsión de Franck Kessié, consiguiendo luego la victoria en los últimos segundos con un penal que generó opiniones divididas.

Ahora el cruce tendrá su segundo episodio en la ciudad de Madrid. El platel rojiblanco necesita ganar para poner un pie en la próxima fase y no complicarse de cara al útlimo enfrentamiento con Porto. El Diavolo, por su parte, no la tiene tan fácil. Milan no solo debe ganar sus encuentros sino esperar resultados favorables de sus rivales.

Formaciones oficiales

Atlético de Madrid llega con las bajas sensibles de Joao Félix, Felipe y Kieran Trippier. Ante esta situación, Diego Simeone formará a Jan Oblak; Marcos Llorente, Stefan Savić, José María Giménez, Mario Hermoso, Yannick Carrasco; Thomas Lemar, Koke, Rodrigo De Paul; Antoine Griezmann y Luis Suárez.

Por el otro lado, AC Milan sufre las bajas de Mike Maignan, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Ante Rebic y Junior Messias. Stefano Pioli formará a Ciprian Tătărușanu; Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, Simon Kjær, Theo Hernández; Franck Kessié, Sandro Tonali; Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Brahim Díaz; y Olivier Giroud.