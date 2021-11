El encuentro entre España y Suecia del pasado 14 de noviembre por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 dejó una escena muy polémica. Zlatan Ibrahimovic hizo una de las suyas y cargó violentamente contra César Azpilicueta, acción que le costó la amonestación. Ahora el sueco ha hablado de lo sucedido.

Todo ocurrió sobre los segundos finales del partido. Suecia tenía un tiro de esquina a favor en su intento por empatar el partido sobre la hora. Mientras todos aguardaban el centro, Zlatan Ibrahimovic se lanzó con el hombro a la espalda de César Azpilicueta. Muchos pidieron la expulsión del delantero, pero al final solo vio la cartulina amarilla.

Ahora el futbolista de AC Milan ha concedido una entrevista con el diario The Guardian en la que tocó varios temas relacionados con su carrera y su actualidad. El atacante mencionó lo ocurrido en el partido de Eliminatorias frente a España y reveló que la agresión fue totalmente premeditada. El veterano habría tomado revancha por un mal gesto del español con uno de sus compañeros mientras estaba tendido en el suelo.

Confesión de Ibrahimovic

"El otro día, en la selección, le hice una entrada a Azpilicueta. Lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo, porque hizo una tontería a mi compañero. Fue una estupidez, pero aun así lo hice para que entendiera: 'No se hace eso. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'. Por eso lo hice. ¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno" confesó Zlatan Ibrahimovic.

Al delantero no le importó en lo absoluto que la amarilla le costara la suspensión en el repechaje. "No se trata de perderse la eliminatoria. Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado en el suelo. No se ataca a un perro que no ladra. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda".