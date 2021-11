El escándalo que se provocó en el 2011 en la Premier League con Luis Suárez fue monumental. El uruguayo insultó con términos racistas a Patrice Evra en medio de un partido entre Manchester United y Liverpool y terminó con ocho fechas de suspensión por parte de la FA.

Esta semana, el exlateral francés reveló en el podcast Diary of a CEO que se cruzó con el charrúa en la calle tras el incidente y que sintió que era la posibilidad de desquitarse tras haber recibido los agravios en el campo de juego. Sin embargo, algo frenó su reacción.

"Una vez iba caminando por Manchester y mi hermano dijo 'ese es Luis Suárez'. Yo estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y dije 'es el momento'. Caminó y detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Me di vuelta y me dije 'si le haces algo no puede hacerlo delante de su familia", relató el exdefensor.

Evra reconoció que no se arrepiente de no haber hecho nada ese día porque "pudo haber terminado mal". Sin embargo, también explicó que luego perdonó a Suárez y recordó el momento en el que se saludaron, cuatro años más tarde por Champions League, en un duelo entre Barcelona y Juventus.

"Estaba hablando con Neymar, pasó Suárez, me dio la mano, me dijo '¿estás bien?' y le dije que sí", explicó Evra sobre aquel momento. Y cerró el relato comentando que si bien no hay pelea, no se iría "de vacaciones" con el artillero de Atlético de Madrid.