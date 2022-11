Luego que Zlatan Ibrahimovic lanzara una serie de afirmaciones en las que involucra la relación con Pep Guardiola y Erling Haaland, el DT catalán del Manchester City no tuvo problemas en responder y devolver el dardo al futbolista sueco.

Pep Guardiola y Zlatan Ibrahimovic tuvieron una mala relación cuando el icónico goleador sueco pasó por Barcelona y desde entonces siempre hubo fuego cruzado entre ambos, más ahora que Zlatan volvió a apuntar a Pep.

Lo que afirmó Zlatan cuando le consultaron si el potencial de Haaland era mayor estando a cargo de Pep, y su respuesta fue "Depende del ego de Guardiola, depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo ni otros jugadores lo fuéramos", en una entrevista publicada por el Canal+.

Obviamente, la pregunta a Guardiola en conferencia de prensa salió y Pep no la esquivó, fue claro y contundente: "Él (Zlatan) tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!", dijo de manera sarcástica.

Y añadió, más aún, lo mandó a leer otro libro a Ibra: "Entonces lo que hago es decirle a Erling: 'Por favor, no marques más goles ya o de lo contrario 'The Sun' y 'Daily Mail' no escribirán nada sobre mí. Él me conoce bien. Puede leer un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme".