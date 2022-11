Una autoridad para hablar de los jóvenes talentos del balompié es Zlatan Ibrahimovic, un hombre que pasó por ese mismo contexto en su juventud, y que ahora con sus 41 años habla directo sobre los deportistas, como lo son los casos de Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Precisamente, sobre el goleador noruego, que ahora se debe a los colores de Manchester City, no se lanzó en contra de él, sino del director técnico de su club, Pep Guardiola, con quien en algún momento coincidió por allá en 2007 y en el que solo duró esa temporada.

De hecho, tuvo palabras de elogio para el Androide: “me gusta mucho. Es un jugador inteligente, que no hace cosas que están fuera de su alcance. No viene a buscar el balón en el centro del campo. Espera en el área, frente a la portería, y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. Es como una nueva versión de los tres”.

Sin embargo, dejó sorprendidos a propios y extraños, en la entrevista con Canal +, cuando se demostró en contra de Pep, del que aseguró podría ser determinante para la carrera del nacido en Noruega: “depende de su ego (Guardiola). Depende de si va a dejar que Haaland sea más grande que él o no. Eso a mí no me lo permitió (en el Barcelona) ni a nadie”.

Y como nunca se guarda nada también se refirió a Mbappé, una de las estrellas del fútbol actual: “tomó la decisión correcta para el PSG, pero no para él. Se puso en una situación en la que se volvió más importante que el propio club, y el club se confabuló en eso. Nunca eres más grande que un club. Y cuando un niño crece y se vuelve fuerte, puede ganar dinero fácilmente”.

Ya en cuanto a lo deportivo, el atacante de 41 años espera recuperarse y tener unos cuantos minutos en la temporada con el club al cual le declaró su amor, tal cual como lo es Milan, que recientemente se metió en la fase de octavos de final de la Champions League, y ocupa los puestos de vanguardia en la Serie A.