''No hay energía, no hay pasión'', lanzó Pep Guardiola sorpresivamente después del partido que el Manchester City le dio vuelta al Tottenham en el Etihad Stadium por la Premier League. Y como era de esperar, semejantes críticas hacia sus futbolistas no tardaron en copar las portadas de los principales medios deportivos de Europa.

Es por eso que el estratega de los ciudadanos salió a aclarar sus dichos en la conferencia de prensa previa al choque con el Wolverhampton: "Gané cuatro ligas seguidas como jugador cuando estaba en el Barcelona. La quinta y la sexta temporada no fueron iguales. No tenía hambre suficiente. Caviar, confianza, pensaba en lo bueno que era y el Real Madrid me ganó en la quinta y la sexta temporada. Entiendo a los jugadores, pero estoy aquí para que eso no pase. El presidente lo sabe, si no, no habría renovado. Pero si pierdo al equipo, no puedo seguir", remarcó.

En función de señalar que no quiere que los jugadores del Manchester City se relajen luego de haber ganado cuatro de las últimas cinco ediciones de la Premier League, Pep Guardiola insistió: "Cuando me retire o me vaya del Manchester City todo el mundo dirá lo bueno que era, pero no se trata de eso. Sigo aquí. Podéis decir que, oye Pep, que vamos segundos, no estamos 25 puntos por detrás del Arsenal. Sí, estamos ahí y quedan 57 puntos aún por jugar. Lo que digo es que de esta manera no tendremos la oportunidad de ganar. No hay tiempo para recuperarse. Tenemos la FA Cup, la Liga de Campeones y la próxima temporada. El club debe reaccionar, pedir más".

Además, amplió su explicación: "Algunos de los goles que encajamos no son aceptables, como el tanto contra el del Liverpool o el segundo contra el United. No defendemos como si fuese la última jugada. ¿Vistéis las últimas acciones de Jack Grealish lanzándose al césped para recuperar la pelota? O a Nathan Aké, por ejemplo, o los duelos que ganó Manuel Akanji. Cada partido debe ser así''.

Y cerró: ''Por eso podemos estar 15, 16 o 17 partidos seguidos ganando. Debe ser así siempre. Lo siento por mis 'haters', porque estaremos en los libros de historia de la Premier League por todo lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, los récords que hemos batido. No se puede negar. Hemos sido muy regulares al máximo nivel. Pero eso es el pasado. Esto es el presente y nuestra afición quiere que juguemos más habitualmente como en la segunda parte contra el Tottenham".