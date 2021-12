En Atlético de Madrid hay clima de tranquilidad luego de lograr la agónica clasificación a los octavos de final de la Champions League tras vencer a Porto. Sin embargo, hay cierto temor por lo que podría ser la salida de una de sus figuras en el próximo mercado de enero.

En los últimos días, mucho se habló de la chance de que Joao Félix pudiese dejar el conjunto 'colchonero' si no se clasificaban a octavos de final de Champions. Al final, el equipo cumplió su cometido, pero eso no cambiaría las intencioens del portugués de dejar el club en este invierno, e incluso ya hay equipos que lo podrían buscar.

Joao Félix no vio minutos en el triunfo de Atlético de Madrid en casa de Porto en la última jornada de la fase de grupos. Y en los últimos partidos, pese a volver tras molestias físicas, no ha tenido gran participación, lo que podría marcar su intención de salir del equipo. Además, una frase suya hizo ruido en Portugal.

"Es bueno estar de vuelta, no he estado aquí desde que me fui. Aquí es donde empezó todo y es bueno ver a la afición, al campo, a la gente ... Es bueno volver a casa. Extraño mucho al Benfica", aseguró el joven mediapunta. Sin embargo, las chances de volver a las 'Águilas' son casi nulas, pero esto expresa su posible descontento con los 'Colchoneros'.

Los cuatro equipos que quieren a Joao Félix

Según afirma la cadena SER, cuatro equipos han preguntado por Joao Félix. Todos son de la Premier League: Manchester United, Liverpool, Arsenal y Newcastle. Éstos últimos habrían hecho una oferta más que satisfactoria, pero el jugador no estaría dispuesto a llegar a las 'Urracas'. El tema económico será importante, ya que Atlético de Madrid pagó 127.2 millones de euros hace dos temporada y quiere recuperar una buena parte de la inversión.