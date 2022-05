Pini Zahavi: "Lewandowski no se siente respetado por Bayern"

Se viene el mercado de fichajes y el nombre de Robert Lewandowski sigue generando controversia. El jugador ha confirmado que quiere abandonar Bayern Múnich, pero el club exige el cumplimiento del contrato, que vence en 2023. Ahora ha salido el agente del delantero, Pini Zahavi a criticar al club bávaro.

Robert Lewandowski ha confirmado a Bayern Múnich que no renovará su contrato. El futboista acaba su vínculo el 30 de junio del año 2023 y busca su salida del equipo alemán. FC Barcelona ha sonado fuertemente como posible destino para el polaco en este próximo mercado.

De momento, Bayern Múnich se ha negado ha dejar salir a su goleador. Hasan Salihamidžić, director deportivo del club habpia acusado recientemente al agente del atacante, Pini Zahavi de ser el responsable de toda la problemática en torno al jugador. Ahora ha llegado la respuesta del agente.

Palabras de Zahavi

"Robert es un hombre adulto que sabe exactamente lo que quiere. Definitivamente no voy a volverlo loco o tratar de influir en él, nunca lo hago. Aquí a nadie le importa el dinero, ni a Robert ni a mí. Hace meses que no se siente respetado por los mandos del Bayern, esa es la verdad. Bayern no perdió al jugador Lewandowski, sino a la persona Robert" dijo ante SportBild.

El agente negó categóricamente las acusaciones de Salihamidžić. "Solo represento los intereses de los jugadores, esa es mi máxima prioridad. Eso es lo que he estado haciendo en este negocio durante 40 años, donde he estado involucrado en los negocios más grandes del mundo".