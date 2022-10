¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Manchester United vs. Chelsea?

El Manchester United de Erik Ten Hag buscará seguir por la senda del triunfo en la Premier League, cuando visite a Chelsea HOY sábado 22 de octubre, en Stamford Bridge. Si bien el entrenador neerlandés pondrá lo mejor que tiene, Cristiano Ronaldo no formará parte del once inicial ni del banco de suplentes. Enterate por qué no podrá estar presente en el encuentro.

+ ¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Manchester United vs. Chelsea?

El astro portugués no dirá presente ante los "Blues", ya que el director técnico Erik Ten Hag lo castigó por indisciplina, tras la actitud del delantero de retirarse con anticipación del estadio ante Tottenham luego de no tener los minutos deseados en cancha. De manera oficial, el propio club inglés sostuvo que 'Cristiano no formará parte del equipo del Man United para el partido de este sábado contra el Chelsea: el resto de la plantilla está totalmente concentrada en preparar ese encuentro'.

+ La probable formación de Manchester United ante Chelsea:

Con la baja confirmada de Cristiano Ronaldo, esta es la posible alineación de Manchester United para enfrentar al Chelsea: David De Gea; Diego Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen; Antony, Bruno Fernandez, Jadon Sancho; Marcus Rashford.

+ ¿Cuándo juegan Chelsea vs. Manchester United por la Premier League?

El partido Chelsea vs. Manchester United se llevará a cabo HOY sábado 22 de octubre, en Satmford Bridge, por la fecha 13 de la Premier League de Inglaterra.

Horario por país:

Argentina: 13:30 horas

Brasil: 13:30 horas

Uruguay: 13:30 horas

Chile: 13:30 horas

Paraguay: 13:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

Bolivia: 12:30 horas

Colombia: 11:30 horas

Ecuador: 11:30 horas

Perú: 11:30 horas

México: 11:30 horas

Estados Unidos: 09:30 horas PT / 12:30 horas ET

España: 18:30 horas

+ ¿Qué canal transmite EN VIVO Chelsea vs. Manchester United por la Premier League?

El partido Chelsea vs. Manchester United será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica por Star+ y ESPN, en México por Paramount+, y en Estados Unidos por FuboTV, NBC y Universo.