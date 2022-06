Cristiano Ronaldo no estará presente en la visita de Portugal a Suiza por la continuidad de la UEFA Nations League 2022-2023. Conoce el motivo de la ausencia del delantero de Manchester United.

Por qué no juega Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal vs. Suiza

Portugal buscará una nueva victoria en la UEFA Nations League 2022-2023 cuando se enfrente HOY, domingo 12 de junio, con Suiza en el marco de la continuidad de la cuarta jornada del Grupo A2. Con la inyección anímica que le brindó el triunfo ante República Checa, el combinado luso intentará dar otro paso hacia la Fase Final del certamen continental.

Sin embargo, el elenco dirigido por Fernando Santos deberá afrontar el compromiso con la ausencia de su máximo referente y estrella del plantel: Cristiano Ronaldo. Además, según confirmó el entrenador en la conferencia de prensa previa al encuentro, tampoco estarán disponibles el lateral Raphaël Guerreiro y el mediocampista Joao Moutinho.

Pese a no poder contar con diferentes futbolistas para el choque en Ginebra, la situación del delantero de Manchester United es la que ocasiona mayor preocupación entre los fanáticos, que se preguntan cuál es el motivo de la baja del ex Real Madrid, Juventus y Sporting de Lisboa. A continuación, conoce por qué no juega CR7 en el encuentro frente a los suizos.

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal vs. Suiza?

Aunque fue titular en los últimos dos cotejos de Portugal, Ronaldo no estará presente en el partido ante Suiza. El motivo de la ausencia es que el cuerpo técnico considera que es el momento indicado para brindarle un descanso al capitán del combinado portugués.

"No son por problemas físicos, es solo una gestión normal. No tendría sentido que 26 viajaran a Suiza cuando solo 23 pueden estar en el equipo. En el último partido hemos estado haciendo la mejor gestión y ahora ha recaído en estos jugadores", explicó Santos, estratega del equipo luso, en la conferencia de prensa previa al choque.

"Obviamente, Cristiano es el mejor jugador del mundo y siempre es bueno jugar con él. Pero estoy seguro de que todos estamos preparados para ayudar a traer a casa otros tres puntos", sentenció el DT.

¿Cuándo y a qué hora juegan Portugal vs. Suiza por la UEFA Nations League?

El partido Portugal vs. Suiza se llevará a cabo HOY, domingo 12 de junio, por la cuarta fecha del Grupo A2 de la Liga de Naciones de Europa 2022-2023. El duelo se desarrollará en el Stade de Genève.

Horario por país

Argentina: 15:45 horas

Brasil: 15:45 horas

Uruguay: 15:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

Chile: 14:45 horas

Paraguay: 14:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

Colombia: 13:45 horas

Ecuador: 13:45 horas

México: 13:45 horas

Perú: 13:45 horas

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET

España: 20:45 horas