Federico Chiesa no estará presente en el partido que Italia llevará a cabo frente a Inglaterra dentro de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.

¿Por qué no juega Federico Chiesa en el partido de Italia vs. Inglaterra por Eliminatorias Euro 2024?

Desde Alemania se buscan a los 20 equipos que formen parte mediante las Eliminatorias camino a la Eurocopa 2024, recordando que los otros tres integrantes provienen de la UEFA Nations League. En lo que respecta al Grupo C, lo cierto es que Italia se medirá frente a Inglaterra en un choque realmente atrapante entre históricos.

Tras la no clasificación por segunda Copa del Mundo consecutiva, la "Gli Azzurri" se viene con la sed de revancha en el que intentará recobrar el pasaje a un certamen que históricamente lo tiene como el segundo máximo ganador. De más está decir que los dirigidos por Roberto Mancini son los actuales campeones de la Eurocopa, aunque a pesar de ello el seleccionador aparece en el ojo de la tormenta.

Pasamos hacia una de las bajas sensibles que presenta Italia de cara al encuentro, ya que Federico Chiesa no formará parte del presente partido ante Inglaterra como también del compromiso frente a Malta. Vamos a conocer la razón por la cual el delantero de la Juventus, clave en la actual gestión del combinado selectivo, se ausentará del juego.

¿Por qué no juega Federico Chiesa en el partido de Italia vs. Inglaterra?

Federico Chiesa no jugará el partido de Italia vs. Inglaterra porque no quieren correr riesgos ante una molestia en la rodilla que posee, la cual sintió en los 20 minutos disputados como suplente en la victoria de Juventus contra el Inter por 1-0. Siendo un jugador que viene sufriendo una seguidilla de molestias, la idea es preservarlo.

Recordemos que el extremo de 25 años fue una de las figuras que tuvo Italia en aquella Eurocopa 2020, disputada en 2021, que lo tuvo como campeón. Sin embargo, cuando fichó por la "Vecchia Signora" tras su gran paso en Fiorentina, se rompió los ligamentos cruzados en enero 2022 y debió afrontar más de medio año trabajando una rodilla que no lo hizo retornar en su mayor esplendor.