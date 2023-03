Bruno Fernandes otra vez dejó claro que no está en la misma sintonía que Cristiano Ronaldo.

La estrepitosa salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United por ciertos conflictos, principalmente, con el entrenador neerlandés Erik ten Hag, dejó a otro apuntado entre las razones por las cuales el astro no estaba cómodo en su segundo ciclo en el elenco británico: su compañero, también en la Selección de Portugal, Bruno Fernandes.

De hecho, en la previa de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, trascendieron imágenes del momento en el que el combinado europeo reclutaba a sus futbolistas. Ahí se vio un claro desplante de Fernandes a CR7, evidentemente, por sus polémicas declaraciones que dejaron en llamas al Old Trafford en medio de la temporada de la Premier League.

Pero aquel episodio simplemente fue una prueba más de que la relación entre ambos no es nada buena. Ahora, tras los triunfos de la Selección de Portugal sobre Liechtenstein 4 a 0 y Luxemburgo 6 a 0, en lo que fueron las dos primeras presentaciones por las Eliminatorias para la Euro de Alemania 2024, el actual jugador del Manchester United salió a contradecir al delantero del Al Nassr.

Primero, Cristiano Ronaldo, en diálogo con la prensa en la sala de conferencias del Luxembourg Stadium, comentó que Roberto Martínez Montoliu, entrenador español que reemplazó a Fernando Santos tras la eliminación en los Cuartos de Final de Qatar 2022 a manos de Marruecos, aportó un "soplo de aire fresco".

Pero Bruno Fernandes no opinó precisamente lo mismo: "No, es solo un entrenador nuevo, con ideas nuevas. No hay ningún soplo de aire fresco en absoluto. Es solo un período de transición. El ambiente en la selección siempre ha sido bueno'', señaló con visibles ánimos de marcarle la cancha a CR7.