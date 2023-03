Doblete en el debut y también anoche. Así empezó la era Roberto Martínez en Portugal para un Cristiano Ronaldo que de momento se mantiene en el once del español, que conserva la cinta de capitán y que empieza a responder al gran interrogante que quedó en la Seleção desde Qatar 2022. ¿Estará CR7 en la próxima Eurocopa?.

A sus 38 años el delantero de Madeira disfruta de la tranquilidad de Arabia Saudita, del contrato más grande que haya tenido un futbolista en Oriente Medio y de momento, de un papel protagónico en el inicio de este camino a la Eurocopa donde su Portugal cabalga con fuerza en el grupo J. De cara a lo que viene o mejor dicho en caso de que los lusos digan presente en Alemania, muchos se preguntan si lo harán con CR7 en sus filas.

“Cristiano tiene una experiencia única a nivel internacional. Es una referencia en el vestuario, y está preparado para dirigir y ser el capitán de esta selección. Es un jugador único: tiene el mayor número de partidos internacionales en el mundo, y nos trae una experiencia increíble y es muy importante al vestuario. Los jóvenes tienen ganas de demostrar su valor, y jugadores con la experiencia de Cristiano aportan su experiencia”, palabras de Martínez para rendirse a un CR7 cuyos 4 goles no pasan desapercibidos en la prensa local.

Seguir acrecentando la leyenda

AS y A Bola analizan lo que será el momento de decidir si el crack de por entonces 39 años viaja o no a la Eurocopa junto al resto de sus compañeros. Medios portugueses y españoles no dudan: Cristiano Ronaldo jugará el máximo torneo de selecciones del viejo continente si es que Portugal cierra su pase y allí el ex Real Madrid o Manchester United continuará acrecentando registros que se encuentran lejos del resto de los mortales.

Máximo anotado del torneo con 14 goles, jugador con más presencias en el certamen (25), futbolista con más euros disputadas (5) y ganador del torneo en el 2016, tanto AS como Bola concluyen que después de los primeros 180 minutos de era Roberto Martínez, nadie debe sorprenderse de que Portugal cuente en Alemania 2024 con un CR7 que tendrá ya 39 veranos en sus piernas. Superar el récord de Ivica Vastic como anotador más longevo en la historia del certamen (38 años 257 días), primer objetivo por tierras teutonas.