Post The Best, Carlo Ancelotti se refirió a Lionel Scaloni, Lionel Messi y Emiliano Martínez

La entrega de los premios FIFA The Best dejó altamente disconforme al Real Madrid. De por sí, ya habían elevado la queja al ver que Vinícius Junior no fue incluido entre las opciones para la confección del once ideal del 2022. Y después, por lo que fue el veredicto a Mejor Jugador, categoría en la que Lionel Messi venció a Karim Benzema, Mejor Entrenador, en la que Lionel Scaloni superó a Carlo Ancelotti y a Mejor Arquero, en la que Emiliano Martínez desplazó a Thibaut Courtois.

Por tal cuestión, medios y periodistas afines a la Casa Blanca estallaron de furia contra, por un lado, la entidad que organizó la gala, y, por el otro, contra la Selección Argentina y, sobre todo, claramente por su rivalidad con el Fútbol Club Barcelona, el actual 30 del París Saint-Germain que alcanzó su segunda estatuilla (ya la había ganado en 2019).

Pero este miércoles Carlo Ancelotti le bajó el tono a la polémica en la conferencia de prensa que otorgó en la Ciudad Deportiva que el Real Madrid posee en el barrio de Valdebebas, en lo que, a la postre, se trata de la previa del encuentro que sus dirigidos deben disputar por la ida de la Semifinal de la Copa del Rey contra el elenco culé.

''Para nosotros no es demasiado importante. El Mundial ha dicho que Argentina fue un justo campeón, por lo que es normal que hayan ganado este galardón. No me ha llamado la atención. Yo personalmente les felicito a Lionel Scaloni, a Lionel Messi y a Emiliano Martínez. Y en cuanto al mejor, los primeros tres son futbolistas extraordinarios'', comentó el entrenador italiano.