Este domingo 22 de agosto se paraliza Londres con el derbi que protagonizarán Arsenal y Chelsea en el Emirates. Para este partido, Thomas Tuchel, técnico de los Blues, confirmó una importante baja para el equipo de cara a uno de los juegos más importantes de la temporada debido al COVID-19.

Chelsea y Arsenal han protagonizado juegos muy tensos en el último tiempo. Los Gunners vienen invictos en este derbi, ya que acumulan tres victorias consecutivas en sus últimos juegos entre sí. Pero, en cuanto al momento de ambos, el último campeón de la Champions League y la Supercopa de Europa viene dulce.

Sin embargo, Tuchel ya confirmó una baja de último momento para Chelsea debido a un caso positivo de COVID-19 en el plantel. Se trata del estadounidense Christian Pulisic, quien deberá permancer aislado por al menos 10 días, en tanto se recupera de la enfermedad, según especifica el protocolo en el fútbol inglés.

Christian Pulisic se pierde el juego ante Arsenal por COVID-19 (Getty)

"Desafortunadamente, Christian (Pulisic) es bastante fácil de explicar: tuvo una prueba positiva y necesita seguir los protocolos. No está entrenando y no está disponible para el partido (contra el Arsenal)", confirmó Tuchel en conferencia de prensa. En tanto, el propio jugador publicó esto en Instagram: "Desafortunadamente, di positivo por COVID-19 a principios de esta semana. Afortunadamente, estoy completamente vacunado y no tengo síntomas hasta ahora".

Mensaje de Pulisic en Instagram (Instagram @cmpulisic)

La baja de Pulisic es más que sensible para Chelsea. El talentoso jugador estadounidense venía de convertir un gol ante Crystal Palace para la victoria en el debut por 3-0. Ahora, Tuchel deberá buscarle un reemplazo entre todas las variantes que tiene a disposición.