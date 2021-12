Presidente de LaLiga sobre Erling Haaland: "No creo que Barcelona pueda ficharlo"

Han sido días agitados en el entorno de FC Barcelona por la inmensa cantidad de rumores de mercado que han surgido. El nombre de mayor peso es, claramente, Erling Haaland. Se ha dado a conocer que hubo una reunión entre Joan Laporta y Mino Raiola y la euforia se ha hecho sentir. Ahora a salido el presidente de LaLiga, Javier Tebas a calmar las aguas.

En medio de su crisis deportiva, FC Barcelona ha iniciado los movimientos para fichar a Erling Haaland. Si bien la situación económica del club no es la mejor, la reunión entre Laporta y Raiola es una clara muestra de que hay interés real del equipo azulgrana por la ficha del noruego.

Ahora restará esperar al final de temporada para saber si será o no posible el fichaje del delantero de Borussia Dortmund. Está claro que esto dependerá tanto del aspecto económico como de los resultados de Barcelona en LaLiga. En ambos casos, el club está bastante comprometido.

Javier Tebas

El presidente de LaLiga hizo una comparecencia pública en Portaventura y se refirió a los rumores que vinculan a Erling Haaland con Barcelona. "No creo que el Barça pueda fichar a Halaand por los números económicos. Raiola no vende chuches, vende caro. Es muy complicado que la masa salarial le dé para fichar".

Javier Tebas también se refirió a la posición de Barcelona sobre el acuerdo con CVC. "El Barça está hablando con CVC, me consta, pero no sé la profundidad de las conversaciones. Estamos acostumbrados a demandas si está el Real Madrid por medio. Si hiciera caso a esas amenazas, no estaría aquí".