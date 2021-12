Si bien el mercado de invierno tendrá varias novedades, en Barcelona piensan a futuro y en un objetivo muy particular: Erling Haaland. El noruego es el futbolista que quieren en el Camp Nou para que sea el líder de la reconstrucción del equipo de Xavi Hernández. Sin embargo, su fichaje no es fácil, ya que no sólo implica convencerlo desde lo económico sino también desde lo deportivo.

Haaland es el delantero que todo grande de Europa quiere. En la carrera por su fichaje se encuentran Real Madrid, Bayern Múnich y Manchester City, siendo éste último un gran favorito. Pero Barcelona también está en el camino por su fichaje y la última reunión entre Joan Laporta con su polémico agente, Mino Raiola, encendió los rumores. ¿Puede el Barça lograr su llegada?

La intención de la directiva 'azulgrana' está, pero no es fácil convencer a Haaland, por lo que también se apoyan en su agente Raiola. De hecho, las últimas informaciones hablan de que el italiano estaría dispuesto a interceder por el club catalán para convencer a su futbolista de jugar en el Camp Nou. Aunque, a cambio, Barcelona deberá endulzar al polémico empresario.

Por eso, según ha informado el periodista Gerard Romero, Barcelona buscaría el fichaje del lateral derecho de Ajax, Noussair Mazraoui, quien termina su contrato en junio próximo y llegaría a coste cero. Aunque, su llegada al Camp Nou significa un guiño para Raiola, ya que se trata de uno de sus clientes y la cuota por la prima de fichaje favorecerá al italiano. Un favor por otro favor.

Y éste último favor significa que Haaland pueda llegar a Barcelona el próximo verano, el gran objetivo de toda la directiva. Por lo pronto, con la llegada de Mazraoui también se resguardan en la posición de lateral derecho donde Sergiño Dest, es quien estaría de salida, casualmente su excompañero en Ajax podría reemplazarlo.