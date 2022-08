Pronóstico de Clermont vs. PSG, Ligue 1: ¿Quién tiene más posibilidades de ganar?

Comienza el campeonato en el ámbito francés de cara a una temporada 2022-23 que es muy distinta a cualquier otra, en este caso lo que es el desarrollo de la Ligue 1. Los protagonistas de uno de los partidos más importantes lo tendrán a dos cuadros netamente opuestos de planteles e instituciones, por lo que te contamos el Pronóstico de Clermont vs. PSG de cara al duelo del sábado 6 de agosto, con sede en Champratel.

Clermont vs. PSG: Enfrentamientos recientes entre sí

Hay solamente tres encuentros registrados entre sí de forma oficial en la historia, de los cuales dos triunfos corresponden a PSG, ambos por la pasada temporada de liga, mas un empate en Copa de Francia con victoria de dicho equipo por penales. Cuando se midieron por última ocasión el 9 de abril del 2022, los parisinos golearon 6-1 a domicilio gracias a los Hat-Tricks de Kylian Mbappé y Neymar, mas el descuento de Jodel Dossou.

¿Cómo llegan Clermont y PSG al partido entre sí?

Comenzamos con los "Lanciers", cuadro que dice presente por segunda temporada consecutiva y también de toda su historia dentro de la máxima categoría del fútbol francés. Quienes poseen a Pascal Gastien como entrenador sumaron nueve incorporaciones con un total de 13 bajas en un rearmado completo del plantel.

Pasamos hacia la parte de los "Parisinos", equipo que intentará pelear absolutamente todo lo que se le cruce en el camino en un plantel plagado de estrellas, el cual dejó mucho que desear la campaña pasada. Sabiendo que son los campeones defensores de Francia, los comandados por Christophe Galtier sumaron a Vitinha, Nuno Mendes y Renato Sanches ante cinco bajas, donde se destaca la de Ángel Di María.

Después de la obtención antes nombrada, Galtier destacó y mucho el nivel de su nuevo en el primer partido oficial que le tocó estar al mando. "Estoy muy feliz y muy satisfecho a nivel global. Esta victoria es muy importante para nosotros. No estoy sorprendido, no me sorprendió el nivel de los tres jugadores del ataque", manifestó también elogiando al tridente Pablo Sarabia-Lionel Messi-Neymar.

Probables alineaciones de Clermont vs. PSG

Clermont: Mory Diaw; Alidu Seidu, Mateusz Wieteska, Florent Ogier, Neto Borges; Maxime Gonalons, Johan Gastien; Jim Allevinah, Saîf-Eddine Khaoui, Elbasan Rashani; Komnen Andrić. DT: Pascal Gastien.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. DT: Christophe Galtier.

Pronóstico final para Clermont vs. PSG

Orientándose hacia el duelo de los Lanciers vs. los Parisinos, el máximo favorito a quedarse con el partido es el PSG. Con un plantel de lujo y una cierta mejora a consolidar ante la conducción de su nuevo entrenador, el cuadro más importante en la actualidad de Francia puede imponerse con autoridad.