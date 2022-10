Manchester United se encontraba dispuesto a poner punto y final a la que para algunos ha sido la era más oscura del club en los terrenos de juego. La familia Glazer empezaba a ceder tras una serie de protestas y malos resultados deportivos que ilusionaron a más de uno con un cambio de trono en Old Trafford. Hay novedades sobre el tema.

Por un valor cercano a los 5000 millones de libras se relacionó a los empresarios norteamericanos con una serie de posibles compradores que pedían a gritos un cambio de mando en el gigante de la Premier League. Desde inicio de septiembre se han dado diversas reuniones con el fin de poner en marcha una operación clave en el futuro de la entidad.

Hubo protestas desde entonces, manifestaciones de todo tipo pidiendo la salida de una directiva que no gana una liga desde el 2013, que tiene a Old Trafford con fallas de peso y que no ha levantado títulos en 5 temporadas pese a invertir más de 1000 millones de euros. Ya hay sentencia para el futuro de los Glazer.

Se quedan

Sir Jim Ratcliffe, hombre más rico de todo el Reino Unido, director del equipo ciclismo INEOS y máximo interesado en quedarse con Manchester United, desveló en las últimas horas por The Sun que de momento y tras algunos primeros avances, la familia que domina los Red Devils no parece quedar poner en marcha la operación para vender el club: “Conocí a Joel y Avram , que son las personas más agradables, caballeros correctos, y no quieren vender. El club es propiedad de los seis hijos del padre, Malcolm, y no quieren venderlo. Si hubiera estado a la venta en el verano, sí, probablemente lo habríamos intentado”.

“Pero no podemos quedarnos sentados esperando que algún día United esté disponible”, se mostraba tajante el multimillonario sobre la posibilidad de hacerse con un gigante en horas bajas que de momento y ni por 5000 millones de libras parece estar dispuesta a dejar Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe tira la toalla, ¿Y ahora?