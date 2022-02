El equio de Marcelo Bielsa está complicado en la temporada 2021/22 y ahora debe comenzar a hacer números para no caer en la zona del descenso.

El equipo de Leeds de Marcelo Bielsa había dejado la vara muy alta en su primera temporada en Premier League, quedó noveno, a solo seis puntos de la zona de Europa League, y fue una de las grandes sesaciones del torneo, pero todo cambió en la temporada 2021/22.

¿Qué le pasó al equipo de Bielsa? Las respuesta es una, plantilla corta. Bielsa tomó la decisión de no reforzar al equipo en enero. Todos los nombres nuevos que tiene el equipo son los que llegaron entre agosto y julio del 2021. Esa decisión de no sumar jugadores no contempló la seguidilla de lesiones y bajas que tuvo el equipo en esta temporada.

Patrick Bamford, Robin Koch, Kalvin Phillips y Liam Cooper han tenido largos periodos fuera del equipo, varios de ellos aún siguen siendo bajas, se suma Stuart Dallas que viene jugando con molestias y Leo Hjelde que no se recupera de una lesión en la rodilla, el Leeds es un verdadero hospital esta temporada.

Esta claro que tener tantas bajas en la misma estructura del equipo, afectan al rendimiento si se tiene un equipo corto, con muchos chicos en la plantilla y más si se está en la liga más competitiva del mundo.

Los del "Big Six" han echo estragos con la realidad del Leeds, le han metido 39 de los 60 goles en contra que tiene a la fecha, más de la mitad de los goles que ha recibido el cuadro de Bielsa, vienen de los seis grandes, con goleadas que marcan malas sensaciones: 5-1 Manchester United, 7-0 Manchester City, 4-0 Arsenal, 6-0 Liverpool, 4-0 Tottenham. Las dos últimas goleadas de manera consecutiva, llaman a reflexionar si el ciclo de Bielsa en el equipo al que ascendió a primera está llegando a fin.

En los últimos cuatro partidos de Premier League, Leeds ha recibido 17 goles, y se ha convertido en el equipo más goleado del torneo. Además ahora debe comenzar a mirar la tabla de abajo, varios equipos tienen pendientes algunos partidos y Leeds está expectante y preocupado. Leeds tieen 23 puntos y 26 partidos jugados, sus escoltas Everton 24 jugados y 22 puntos, y Burnley 22 jugados y 21 puntos. Si se ponen al día ganando, mandarán a Leed a la zona roja del descenso.

Una situación que la pasada temporada parecía haber quedado lejos, pero que ahora vuelve a la cabeza de los aficionados y la institución. La pregunta es si Marcelo Bielsa decidirá quedarse para afrontar el nuevo desafio o será otro el que tome el mando en el momento más crítico de Leeds desde su regreso a la Premier League.