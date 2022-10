Real Madrid se encuentra en estado de alerta a raíz del problema físico de otra de sus figuras. Luego de haber sufrido la baja de Luka Modric, la institución española confirmó la lesión de Thibaut Courtois. A continuación, conoce cuál es el inconveniente que padece el arquero, cuánto tiempo es baja en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti y qué partidos se pierde.

¿Qué lesión tiene Thibaut Courtois?

Según anunció el club de manera oficial, el belga es víctima de una ciatalgia izquierda. Se trata de un dolor en el trayecto del nervio ciático y suele deberse a la compresión de las raíces nerviosas lumbares en la zona lumbar.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una ciatalgia izquierda. Pendiente de evolución", informa el parte médico que emitió el club blanco a través de su sitio web.

¿Quién reemplaza a Thibaut Courtois?

Con la ausencia del ex Genk, Chelsea y Atlético Madrid, el arco del Merengue es ocupado por Andriy Lunin. De hecho, el ucraniano, de 23 años, actuó como titular en el empate 1-1 frente a Osasuna por la séptima jornada de La Liga.

¿Cuánto tiempo es baja Thibaut Courtois?

El Madrid no confirmó cuánto tiempo es baja el guardameta y solo específico que su regreso a la actividad dependerá de la evolución. Sin embargo, como la ciatalgia no representa una lesión de gravedad, el nacido en Bree no estará fuera de las canchas durante mucho tiempo.

Por lo tanto, es casi una certeza que el integrante de la Selección de Bélgica estará presente en el Clásico ante Barcelona, que se llevará a cabo el próximo domingo de 16 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Qué partidos se pierde Thibaut Courtois?

Luego de haberse ausentado en la igualdad ante Osasuna, el portero tampoco estaría presente para recibir a Shakhtar Donetsk de Ucrania este miércoles 5 de octubre por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023. De todos modos, el cuerpo técnico aguardará su evolución hasta último momento.