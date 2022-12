Los días de Salomón Rondón en el plantel de Everton parecen estar contados. El delantero venezolano no cuenta con la confianza de Frank Lampard y todo apunta a que dejará el equipo en este próximo mercado invernal. El club de la Premier League evalúa un drástico castigo para forzar al jugador de La Vinotinto a buscar un nuevo destino.

La situación de Salomón Rondón en Everton se torna cada vez más complicada. El artillero criollo llegó como agente libre en el mercado de verano de 2021 tras su paso por el fútbol chino por petición de Rafa Benítez. Sin embargo, bajo las órdenes de Frank Lampard, su estancia en Goodison Park es insostenible.

El Gladiador se perdió el último partido amistoso de Everton por un problema en un dedo del pie, pero no forma parte de los planes del entrenador para 2023. Según informa el diario The Sun, The Toffees presionan para que el jugador busque un nuevo club para el próximo mercado invernal.

Desde la llegada de Frank Lampard, Salomón Rondón solo ha tenido minutos en 14 partidos por la Premier League. El venezolano partió en el 11 titular en una de estas presencias y no logró anotar. El delantero solo anotó un par de goles en un partido de FA Cup ante Boreham Wood de la quinta categoría del fútbol inglés.

Dura medida contra Rondón

El medio antes mencionado asegura que Lampard planea enviar a Rondón a entrenar con los equipos juveniles como medida de presión para que concrete su salida del equipo. Habrá que esperar al inicio del mercado para saber si el jugador de Venezuela consigue nuevo club.