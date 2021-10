El arribo de Jack Grealish a Manchester City en el último mercado de pases, en lo que fue una transferencia récord para el fútbol británico con 100 millones de libras, sobrepobló el ataque del equipo dirigido por Josep Guardiola. Inevitablemente, los minutos de otros delanteros tuvieron que ser recortados.

Raheem Sterling, figura de los Citizens y de la Selección Inglesa, fue afectado y ya no es titular indiscutido para el entrenador español. En el comienzo de la temporada 2021-2022, el delantero ha estado menos sobre el césped, tanto en Premier League, como Champions League.

En una entrevista a Financial Times, en Nueva York, Sterling abrió la puerta a una salida de Manchester City con migración hacia otras ligas: "Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ella en este momento". Y luego explicó que Francia y España serían su prioridad.

"Como jugador inglés, todo lo que conozco es la Premier League. Siempre supe que tal vez un día me encantaría jugar en el extranjero y ver cómo me enfrentaba a ese desafío", confesó el delantero, que tiene contrato hasta junio de 2023, pero al que no le faltarán interesados para comprar su ficha.

Sterling está transitando su séptima temporada con la camiseta de Manchester City y lleva 115 goles en 302 partidos, además de 11 títulos con aquella camiseta. En 2015, los Citizens lo compraron desde Liverpool en 49 millones de libras, suma récord para un inglés en aquel momento.