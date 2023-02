Carlo Ancelotti volvió a tomar contacto con la prensa, esta vez en la conferencia previa al compromiso pendiente por la fecha 19 de LaLiga ante el Valencia, duelo que el Real Madrid necesita ganar para no perderle pisada -o incluso para acortar distancias- al FC Barcelona (juega vs. Real Betis), hasta entonces, el líder de la tabla de posiciones.

Sobre lo que se juegan en el choque frente al elenco ché en el Santiago Bernabéu, el entrenador italiano comentó: ''Este mes de febrero es muy importante y el equipo crecerá en su rendimiento. Bien del todo no estamos, hemos fallado. Claro que se puede hacer algo mejor. Hasta el momento lo está haciendo mejor el Barcelona. Los puntos de distancia son muchos o pocos, no lo sé. Pero sí sé que tenemos confianza de que podemos pelearlo hasta el final''.

En ese mismo sentido, a raíz del Real Madrid vs. Valencia, que no lo tendrá a Gennaro Gattuso, Carlo Ancelotti opinó: ''Mañana vamos a tener enfrente, creo, por el cambio, un equipo súper motivado. Para un entrenador el hecho de ser echado es una parte de nuestro trabajo. Creo que no hay en el mundo entrenadores que no han sido echados, creo que el único es Pep Guardiola. A mi me han echado de todos los sitios del mundo (risas)''.

Por otro lado, lo más fuerte del ida y vuelta con los periodistas por parte del estratega merengue, se dio cuando le consultaron por el apretado calendario que se le avecina, el cual incluye el Mundial de Clubes: ''No tiramos ninguna competición. No queremos tirar ningún partido, pero dosificar jugadores es necesario porque tendremos un calendario increíble. Acá no se para. Porque LaLiga quiere hacer lo suyo, la UEFA quiere hacer lo suyo, la RFEF quiere hacer lo suyo, la FIFA también lo suyo. Parar a mi me aburre un poco, pero también se necesita descanso''.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Valencia por LaLiga?

Real Madrid recibirá al alicaído Valencia (sin Gennaro Gattuso, de quien anunciaron su salida del cargo como entrenador en la semana) en el Estadio Santiago Bernabéu en uno de los encuentros atrasados de la jornada 19 de LaLiga. El partido en cuestión se desarrollará este jueves dos de febrero desde las 21:00 horas de España.