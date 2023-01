Nöel Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, no tuvo filtro en su análisis post Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 para referirse tanto a lo que fue la situación del delantero del Real Madrid Karim Benzema durante el certamen global como a las presuntas ofertas que tendría Zinedine Zidane para seguir dirigiendo lejos del combinado galo (en la última semana la entidad confirmó la continuidad de Didier Deschamps).

''Si Karim hubiera estado allí, no hubiéramos tenido a Giroud y quizás no hubiéramos marcado tantos goles", apuntó en primera instancia el mandatario en una entrevista concedida a RMC. Pero lo más pesado, ante rumores, cayó encima de Zizou: "¿Zidane a Brasil? Me da absolutamente igual. Si se hubiese puesto en contacto conmigo para entrenar a la selección francesa no le habría cogido el teléfono. Haced un programa especial para que encuentre club".

Al respecto, Real Madrid consideró que no podía quedarse de brazos cruzados frente a semejantes declaraciones. Por tal razón, disparó contra Nöel Le Graët mediante un contundente comunicado: ''El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial''.





Asimismo, la nota de la institución merengue continúo especificando su valoración a raíz del estratega: ''Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campeón del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador''.

Para cerrar, en cierto punto salieron en defensa del delantero: ''Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos''.