Mientras se comenta tanto alrededor del futuro de Carlo Ancelotti, así como de nombres puntuales que gustan pensando en el mercado de fichajes del verano tal y como Jude Bellingham, por Real Madrid también analizan los próximos pasos a seguir en relación con diversas posiciones que como los laterales, ya tiene tres apellidos en la cartera.

AS y Relevo traen la última hora sobre una información que lleva en el aire de Madrid desde hace un tiempo, que de momento no se convierte en decisiones puntuales y que por encima de todo, genera división a la hora de marcar que es prioritario para un conjunto Merengue cuyos gastos para los próximos meses van más allá del terreno de juego.

Para el lateral izquierdo la ecuación es más que clara de momento: Fran García volverá desde Rayo Vallecano y por Ferland Mendy, si llegan buenas ofertas, nadie pondrá trabas. Otro panorama se vive en el derecho, donde Lucas Vázquez y Dani Carvajal superan los 30 años de edad, donde no han llegado jóvenes promesas en el último tiempo para el primer equipo y donde ambos tienen contrato hasta 2024 y 2025 respectivamente.

Fichaje o ‘cantera’, el camino

No es una prioridad a corto plazo, pero en Madrid irán siguiendo la pista de tres nombres que de cara al verano pueden ser noticia. El primero pasa por Jeremie Frmpong, joya del Bayer Leverkusen, con apenas 22 años encima, parte de la selección de Países Bajos y que dejaba en Relevo frases como estas: “Me encanta ver a Vinicius…Se lo dejo todo a Dios. Él elige mi futuro. Yo juego lo mejor que puedo. Me gustaría ganar títulos, me encanta esa sensación. Lo hice con el Celtic… y quiero más”.

El segundo nombre nos lleva a Londres, donde AS confirma que Real Madrid sigue desde hace tiempo al lateral del Chelsea Reece James. Es la opción más difícil por su contrato hasta el 2028 y rol de primer nivel en The Bridge, pero si hay opciones de verle salir por las titánicas deudas de los blues, los Merengues harán un intento.

El tercero de los nombrados para por el joven brasileño Vinicius Tobias, cedido por Shakhtar Donetsk a la capital española para jugar en el Castilla y que apunta a ser comprado por 10 millones de euros. La pregunta en su caso es saber si tendrá minutos en el primer equipo o saldrá cedido. ¿Con cuál te quedas?