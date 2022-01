Real Madrid no quiere esperar más: nueva oferta a PSG por Mbappé ¡para ficharlo ahora!

Kylian Mbappé empezó el año con un hat-trick por la Copa de Francia con un mensaje detrás: va por todo en este 2022 donde no sólo quiere conseguir objetivos con PSG, sino también con su selección. Al margen, a partir de ahora puede empezar a negociar con cualquier club que lo quiera tener a partir de la próxima temporada. Pero en Real Madrid no quieren esperar más.

Según ha revelado el agente de futbolistas Giovanni Branchini en una entrevista para La Gazzetta dello Sport, Real Madrid realizó una última oferta a Paris Saint-Germain para quedarse con los servicios de Kylian Mbappé a partir de enero. Pese a que tiene la libertad para negociar con el jugador de cara a la próxima campaña, en el Santiago Bernabéu quieren al joven parisino ya.

"Ahora depende del PSG. El Real Madrid ha vuelto a la carrera por contar con Mbappé de inmediato y ha ofrecido 50 millones de euros hace unos días", reveló Branchini al citado medio. La oferta llama la atención y, según palabras del agente, se trata de una maniobra de Florentino Pérez como "mensaje estabilizador".

"No sé cómo terminará. Ciertamente me parece que la iniciativa de Florentino Pérez merece atención, es un mensaje de estabilidad para el sistema. Al final, es una lástima para todos que un jugador como Mbappé se mueva en verano en una transferencia gratuita. No sé qué quieren hacer en París", certifica el representante de futbolistas.

Kylian Mbappé tiene la libertad de negociar con cualquier equipo desde el 1 de enero al convertirse en agente libre luego del final de esta temporada. Real Madrid lo quiere como sea y, seguramente, empezará las negociaciones para su llegada en la próxima campaña. Sin embargo, el duelo entre los 'merengues' y los parisinos por los octavos de final de la UEFA Champions League ponen la situación en un lugar bastante caliente.