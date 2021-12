A falta de media temporada para el mercado de verano en Europa, la carrera por la ficha de Erling Haaland se calienta. El noruego será uno de los protagonistas del mercado de pases de final de temporada y son varios los gigantes europeos que lo pretenden. Ahora se ha dado a conocer que el noruego tiene preferencia por los clubes de LaLiga.

Erling Haaland tiene un acuerdo verbal con Borussia Dortmund para que el club no impida su salida en el próximo mercado veraniego. Aún así, se espera que la competencia sea sumamente dura y que la salida del delantero del Signal Iduna Park implique una operación multimillonaria.

Clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, PSG y Bayern Múnich han sonado como posibles interesados en el futbolista. Sin embargo, el periodista de Sky Sports, Gianluca Di Marzio ha revelado que la intención del noruego es jugar en alguno de sus pretendientes españoles.

"A Haaland no le gusta demasiado la Premier League, no es exactamente su sueño. No es la liga perfecta en este momento. Prefiere LaLiga, le gusta mucho. Así que creo que LaLiga es el entorno perfecto para que juegue ahora. O la Bundesliga, donde juega actualmente" dijo Di Marzio en WettFreunde.

¿Dupla con Mbappé?

El especialista en mercado negó que la llegada de Kylian Mbappé a Real Madrid impida al club blanco lanzarse por Erling Haaland. "Real Madrid sería una opción. Incluso si están seguros de fichar a Mbappé, les gustaría tener algunos delanteros en el futuro. No sé si podrán hacerlo. Solo el Real Madrid y el Barcelona pueden atraparlo porque no puede ir al Atlético de Madrid ni a ningún otro club".