Real Madrid vs. Elche: alineaciones para el partido por la fecha 21 de LaLiga de España

Sin margen de error, obligado a recortar la distancia con Barcelona y en una nueva jornada de fiesta por el Mundial de Clubes ganado en Marruecos, Real Madrid alista sus armas para medirse con Elche por una jornada número 21 de LaLiga donde así se perfilan las formaciones de ambos equipos. El Santiago Bernabéu no quiere más fallos.

Desde las 21:00 hora local de este miércoles 15 de febrero, en medio de los octavos de final de la UEFA Champions League y de momento con las bajas de Thibaut Courtois, Ferland Mendy y Lucas Vázquez por lesión e igualmente la de un Vinicius que cumple sanción tras los hechos vividos en Mallorca días atrás, Real Madrid buscará montarse al último tren de una Liga donde recordemos, Barcelona le saca ahora mismo hasta 11 puntos en la tabla general. Eden Hazard, otro gran interrogante.

Del otro lado del tablero aparece un Elche que arriba como colista del torneo al Bernabéu, que necesita sumar de a tres para no ver el descenso cada vez más cerca y que tendrá que hacerse fuerte sin piezas claves como Pere Milla, Omar Mascarell y Palacios. La primera victoria del equipo de Pablo Machín recordemos, llegó apenas hace unos días ante Villarreal. Es ahora o nunca.

Posibles alineaciones

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba; Federico Valverde, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Marco Asensio, Rodrygo y Karim Benzema, los once que se perfilan en un Real Madrid donde Carlo Ancelotti no hará de momento grandes rotaciones pensando en un once que se encuentra a solo una semana de enfrentar al Liverpool en la Liga de Campeones.

En cuanto al Elche propiedad del argentino Christian Bragarnik, se espera que Machín salga el Bernabéu con Édgar Badía; Magallán, Enzo Roco, Bigas, Clerc, Carmona; Gumbau, Raúl Guti, Ponce; Fidel y Lucas Boyé para buscar dar la mayor sorpresa de lo que vamos de LaLiga. Todo lo que no sea sumar de a tres para ambas partes, supone un nuevo paso en falso.