Real Madrid prepara una revolución de cara al mercado de fichajes. No solo cracks como Kylian Mbappé o Erling Haaland se encuentran en la retina de un equipo que será el gran protagonista de los próximos meses. Pese al optimismo y la expectativa en la capital española, las alarmas se han prendido tras los elogios de un objetivo al PSG.

Hasta ocho jugadores dejarán el Santiago Bernabéu a mediados de año, por lo que se empiezan a buscar futbolistas para una segunda unidad que apenas ha contado para Carlo Ancelotti en los últimos meses. Encontrar un reemplazante de Casemiro para el futuro, uno de los principales objetivos de Real Madrid de cara al mercado.

Aurélien Tchouaméni, volante del Mónaco de 22 años es quien pretenden por Madrid que recoja la batuta del brasileño en los próximos años. Tras algunas semanas donde las negociaciones apuntan a cerrarse más pronto que tarde, el interés de la Premier League en el internacional francés y sus declaraciones sobre PSG prenden las alarmas en la capital española.

“Es un gran club”

Tchouaméni fue consultado por los medios ante un interés de los blancos y lo que apunta a ser el verano de su vida. Lejos de mostrarse tajante, aseguró que no tendría problema en continuar por la Ligue 1: "No necesariamente tienes que jugar en el Real Madrid o en el City para jugar en la selección. Vemos jugadores aquí que también juegan en clubes muy buenos como Wissam (Ben Yedder) y yo en nuestro club. El Mónaco no es un freno para que siga jugando con la absoluta. Estoy muy bien con el Mónaco".

"PSG es un club de primer nivel. Grandes jugadores y grandes inversiones, grandes objetivos y muchos títulos. Considero que el PSG es un gran equipo", dijo el joven jugador tras la victoria ante Costa de Marfil donde un gol suyo en el 92 le dio la victoria a los hombres de Didier Deschamps. ¿Dónde irá el motor de Le Bleus?