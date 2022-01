Real Madrid tiene un sueño y hará todo por cumplirlo lo antes posible. La casa blanca no descasa incluso después de haberse quedado con la Supercopa de España y ya piensa de nuevo en un mercado de fichajes de verano donde Florentino Pérez desea unir a los dos grandes delanteros con los que contará este deporte en la próxima década. ¿Cuánto le costaría juntar a Erling Haaland con Kylian Mbappé?

La situación del galo es conocida por todos. Salvo un giro de 180 grados en su cabeza, el 7 del PSG se irá gratis al Bernabéu a partir del 1 de julio en una operación gloriosa desde lo económico para un Real Madrid que se ahorrará una millonaria transferencia. En cuanto al crack del Dortmund la cosa está un poco más difícil, aunque nadie en España pierde la esperanza de juntarle con Mbappé en el último cuarto de cancha.

"En los últimos seis meses he decidido no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión. Yo sólo quiero jugar al fútbol pero ellos me presionan para decidir ya mi futuro", decía el propio Haaland días atrás sobre la presión del Borussia para saber si lo pone o no en el mercado.

¿Cuánto cuesta juntarles?

The Mirror es quien asegura desde Reino Unido que en Real Madrid ya manejan los números de una operación histórica. Erling Haaland y su paquete de compra le saldría a los Merengues por 300 millones de euros entre el pago de la cláusula de rescisión, las comisiones de Raiola y el salario del noruego por 6 temporadas.

Un número imposible para la mayoría de los clubes y que se haría más grande teniendo en cuenta los 25 millones que pedirá cobrar Mbappé por sus 6 campañas en el Bernabéu. En total, The Mirror asegura que el sueño más ambicioso de Florentino Pérez llega hasta 450 palos verdes divididos en seis temporadas. ¿Podrá juntarlos en ataque?