Lille, en su estadio el Pierre-Mauroy, no pasó de la igualdad sin goles ante Wolfsburgo. Los locales buscaron el gol que alterara el marcador por todos los medios, incluso les anularon un tanto, pero al final su finiquito no fue el mejor y no fueron capaces de marcar.

Los Mastines, quienes en la Liga de Francia ocupan la casilla 12, pese a que en la campaña 2020/2021, fueron los campeones, pasan por un momento para el olvido y; en la presente Liga de Campeones, también demostraron que no están muy bien en cuanto a lo deportivo.

Burak Yilmaz y el atacante canadiense Jonathan David, fueron los que mejores ocasiones de gol tuvieron en el encuentro, no obstante, se estrellaron con un inmenso arquero belga Casteels, quien respondió con solvencia cuando lo exigieron.

Una de las situaciones que benefició a los locales fue la expulsión de John Brooks, el defensor central, al minuto 62 fue amonestado por segunda vez y se fue expulsado del terreno de juego, dejando a su equipo con un hombre menos y con un cuadro francés que inclinó aún más la cancha sobre la visita.

De esta manera, el Grupo G de la Champions League quedó igualado con todos los equipos con un punto. Sin embargo, Lille, es tercero por que los dos primeros: Salzburgo y Sevilla, también empataron, pero a un tanto, suficiente para tomar los primeros lugares de la zona.

Ficha técnica de Lille vs Wolfsburgo