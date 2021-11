José Mourinho tiene 6 nombres apuntados para hacer su proyecto en AS Roma.

Revolución en AS Roma: José Mourinho quiere 6 refuerzos

AS Roma está teniendo un buen inicio de temporada bajo las órdenes de José Mourinho. La Loba, pese al polémico tropiezo ante Bodo Glimt en la Conference League, pelea en la parte alta de la tabla de la Serie A dejando buenas sensaciones. Sin embargo, al portugués le faltan variantes y tiene 6 nombres en mente.

La caída de AS Roma 6-1 en su visita al Bodo Glimt dejó en claro que, si bien los giallorossi cuentan con un buen plantel titular, la falta de variantes es un verdadero problema. El equipo italiano salió con una alineación alternativa en el partido por la Conference League y José Mourinho se llevó la peor derrota de su carrera.

"Siempre he dicho que tenemos una plantilla muy limitada. Tenemos 13 jugadores que representan al equipo, el resto están a otro nivel" fueron las palabras del propio Mourinho tras el partido. Ahora se ha dado a conocer la presunta lista de jugadores que quiere The Special One para armar un proyecto ganador.

Peticiones de Mourinho

El diario Corriere dello Sport ha confirmado los rumores que ya circulaban sobre el interés del luso en Dani Ceballos y Nacho de Real Madrid. A estos nombres se añade a uno de sus antiguos dirigidos de Tottenham, Harry Winks, a quien le gustaría tener nuevamente bajo sus órdenes en la capital italiana.

El cuarto nombre es Marcus Holmgren Pedersen, lateral derecho de Feyenoord. José Mourinho también ha puesto en su lista a Denis Zakaria de Borussia Mönchengladbach. El último y quizá el menos probable es Antonio Rüdiger, quien acaba contrato con Chelsea pero es pretendido por Real Madrid y Bayern Múnich.