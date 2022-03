En Anfield reina el miedo luego de las palabras que dejó Jürgen Klopp tras el duelo ante Norwich por FA Cup. El alemán dejó en duda su continuidad al mando de Liverpool luego del final de su contrato en 2024. Sin embargo, ahora, aclaró sus dichos respecto a su continuidad.

A comienzos de semana, el técnico de los 'reds' sembró la duda sobre si extenderá su contrato, el cual termina en junio de 2024. "No lo sé, realmente no lo sé (...) Las cosas llevarán tiempo. Necesitamos tiempo. La gerencia del club también están interesada en el desarrollo del club, no solo en lo inmediato", había dicho a ITV.

Ahora, en la previa al partido ante de este fin de semana ante West Ham, Klopp fue nuevamente consultado por sus comentarios y aclaró que su decisión depende de una cuestión de "energía". Para tranquilidad de los hinchas, la decisión del entrenador se sabrá recién a último minuto.

"Amo lo que hago, pero lo he dicho un par de veces: hay algo más fuera en el mundo, para ser honesto. Por el momento, estoy lleno de energía, pero tengo que asegurarme de que así sea (en 2024). No quiero sentarme y estar cansada la mayoría de las veces, y luego pensar: 'Vaya, ¿por qué todos están molestos por las cosas que hay?", manifestó Klopp en rueda de prensa.

Y agregó: "Mi futuro estará bien. No tengo que planificar nada, podría reservar la decisión para el último minuto. Permítanme decirlo así, eso no es un problema. No, el plan es el futuro del club en el que estamos trabajando constantemente".