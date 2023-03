LaLiga salió a defender su producto. Es que a lo largo de este lunes seis de marzo, algunos medios de comunicación de España reportaron que durante el domingo el Circuito Internacional de Barein tuvo más audiencia televisiva que el encuentro que disputaron el Fútbol Club Barcelona y el Valencia CF en el Camp Nou por la jornada 24.

La entidad que preside Javier Tebas, que últimamente protagonizó una serie de idas y vueltas mediáticos con Joan Laporta por el 'Caso Negreira', salió al cruce de la competencia principal de automovilismo mediante su cuenta corporativa de la red social Twitter, en la que publicó un gráfico en el que se ve que el partido entre blaugranas y chés captó mayor atención.

''No, no es cierto que la F1 tuvo este domingo más audiencia que LaLiga como están desinformando algunos. La F1 tuvo 653.074 espectadores de media y el Valencia-Barça 776.362 (suma de los 2 canales)'', apuntó LaLiga, en donde resalta el total de telespectadores que sumó el Barcelona vs. Valencia entre las dos señales a cargo de la transmisión.

Barcelona sacó nueve puntos al Real Madrid al término de la jornada 24

El FC Barcelona se le escapó dos puntos más al Real Madrid en la pelea por la punta de la tabla de posiciones de LaLiga. Los de Xavi Hernández suman 62 unidades tras vencer 1 a 0 al Valencia en el Camp Nou, mientras que los de Carlo Ancelotti, luego de igualar 0 a 0 con el Real Betis en el Estadio Benito Villamarín, acumulan 53.