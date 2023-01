El nombre de Sandro Rosell ha vuelto a estar bajo la lupa con los rumores que lo vinculan con la alcaldía de Barcelona. Ahora el expresidente del equipo azulgrana ha hablado abiertamente de lo que fue su salida de la entidad culé en el año 2014, que dio inicio a la era de Josep María Bartomeu.

La renuncia de Sandro Rosell de la presidencia de FC Barcelona estuvo rodeada de polémica. Fue durante su mandato que el club se hizo con la ficha de Neymar, el cual ha estado bajo investigación por haber, presuntamente, maquillado las cuentas totales del traspaso.

Durante años se ha especulado que el Caso Neymar fue el detonante de la salida de Rosell de la presidencia del Barça. Sin embargo, en una entrevista con TV3, el exdirigente del equipo catalán ha revelado el motivo real por el que dimitió a su cargo.

Aclaración de Sandro Rosell

Rosell aseguró que fueron las amenazas a su familia la razón real de su renuncia. "Dejé de ser presidente del Barça por las amenazas de muerte diarias que recibían a mis padres en su casa. Recibían llamadas y cartas anónimas. Fue fortísimo, horroroso. Lo denunciamos a los Mossos pero no hubo manera de descubrir quién estaba detrás: Para romper esta dinámica familiar, que era un sufrir constante, decidí dejarlo".

"No lo explicamos porque a mí no me gusta hacerme la víctima. El caso Neymar me ayudó a explicar que lo dejaba, porque no sabía cómo hacerlo. Era absurdo plegar porque eran los cuatro mejores años de la historia del club, en cuanto a títulos, económicamente..." añadió.