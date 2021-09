Cuando parecía que la lesión de Arturo Vidal lo privaría solo de un partido, la situación parece ser un poco más complicada. Fue este 20 de septiembre que Inter confirmó que el chileno se había resentido de su lesión muscular. Ahora no solo está en duda para la fecha del fin de semana de la Serie A, sino también para la visita a Shakhtar Donetsk por la Champions League.

Arturo Vidal se perdió el partido del pasado 18 de septiembre ante Bologna (goleada 6-1) por problemas musculares en el muslo derecho. El volante esperaba estar de regreso para la visita del equipo neroazzurro a Fiorentina de este martes, pero tampoco fue posible. El club lombardo ya lo había anunciado horas antes del partido.

"Arturo Vidal se ha sometido a pruebas el lunes por la mañana que mostraron una distensión del músculo de la ingle derecha. La condición física del jugador se volverá a evaluar en los próximos días" dice el parte médico emitido por Inter. El club no especificó el tiempo de baja del chileno, pero la prensa italiana ha asegurado lo peor.

Según el diario Tuttosport, Arturo Vidal no solo se perderá el encuentro de este fin de semana frente a Atalanta en el Giuseppe Meazza, sino que puede que no esté disponible para el encuentro por la fase de grupos de la Champions League ante Shakhtar Donetsk. Esta no es una buena noticia para Simone Inzaghi, tomando en cuenta que perdieron su primer partido contra Real Madrid.

Inter y Chile esperan por Vidal

Habrá que esperar para tener mayor información sobre la recuperación del Rey Arturo. De momento, se espera que esté disponible para el Inter-Sassuolo del próximo 2 de octubre. El mediocampista está en la convocatoria de la Selección de Chile para la fecha FIFA del próximo mes, por lo que La Roja espera su rápida recuperación.