Napoli dejó ir puntos importantes en los minutos finales del Derby del Sole ante AS Roma.

Se complica el Scudetto: AS Roma se lo empató a Napoli sobre la hora

Luego de la pausa por el domingo de Pascua, la Serie A retomó la fecha 33 con uno de los grandes clásicos del Calcio. Napoli recibió en el Diego Armando Maradona a AS Roma, en un duelo importante por la definición de la parte alta de la tabla. El equipo local dejó ir el triunfo sobre los minutos finales.

Las miradas de los hinchas de la Serie A estaban sobre el partido entre Napoli y Roma. Por un lado, estaba el equipo partenopeo que lucha por el Scudetto con AC Milan e Inter. Mientras que, por el otro, un plantel giallorosso que aún puede dar la sorpresa en la zona de clasificación a la Champions League.

A tan solo 8 minutos del inicio del encuentro, con ayuda del VAR, el juez central sentenció un tiro penal en favor de Napoli por una falta de Roger Ibáñez sobre Hirving Lozano. El capitán, Lorenzo Insigne fue el encargado de disparar desde el manchón para poner el primer gol del encuentro.

Luego del gol de penal, no fueron muchas las ocasiones claras de gol en el encuentro. El partido se tornó en una dura batalla física sobre el terreno de juego, con muchas faltas e interrupciones. La Loba no se dio por vencida en ningún momento, pero no lograba concretar ninguna ocasión para poner el empate.

Igualdad sobre la hora

Cuando parecía que estaba todo definido, llegó el tanto de la visita. Tammy Abraham dio el pase de taco a en la frontal del área para que Stephan El Shaarawy pusiera el derechazo a la base del poste. De esta manera, Roma le quitó 2 puntos a los sureños que pueden ser determinantes en la definición del título la Serie A.