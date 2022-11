Paris Saint-Germain tiene su último partido antes del Mundial de Qatar 2022 este domingo cuando reciba a Auxerre por la fecha 15 de la Ligue 1 de Francia. Los parisinos son líderes del certamen con cinco puntos de ventaja sobre su escolta, Lens, y quiere seguir sacando ventaja.

En la previa a este partido, mucho se especuló en Francia respecto a la disponibilidad de los 12 jugadores de PSG que han sido confirmados para ir a la Copa del Mundo. Algunos consideraban que el entrenador Christophe Galtier podría guardar y hasta liberar a ciertos futbolistas para que vayan al seleccionado.

Sin embargo, Galtier decidió cortar con las especulaciones y habló directamente respecto a estos futbolistas. Aseguró que todos estarán a disposición para jugar ante Auxerre, sin excepción. "No voy a prescindir de nadie. ¡No perdonaré a nadie! No tengo ningún jugador que viniera a verme para decirme que no quería jugar este último partido antes del Mundial", aseguró, con cierto fastidio.

De todas maneras, el entrenador del líder de la Ligue 1 quiso tranquilizar a todos respecto a sus comentarios y cuestionó la cantidad de partidos en esta parte del año. "Será el partido número 23 contando los partidos de selección. Un calendario muy complicado para todos los equipos. No hay excusas es así pero obviamente estamos sin aliento. Obviamente la Copa del Mundo está en cabeza", dijo.

Así, figuras como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Presnel Kimpembe y Vitinha, entre tantos otros, estarán a disposición para jugar ante Auxerre. De todas maneras, Galtier no confirmó el once titular para este partido.