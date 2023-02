En plena racha negativa de resultados entre todas las competencias, Paris Saint-Germain falló este martes en su compromiso más importante en lo que va de la segunda mitad de la temporada. Como local, tropezó ante Bayern Múnich en el duelo inicial de los octavos de final de la Champions League.

El elenco comandado por Christophe Galtier se vio superado por el conjunto alemán, que se quedó con la victoria por la mínima gracias al festejo de Kingsley Coman. A pesar de haber perdido la ida, el resultado corto deja con chances de los parisinos, aunque deberán tener una buena noche en Múnich el 8 de marzo.

A este compromiso, PSG había llegado con bajas confirmadas de peso como las de Nordi Mukiele y Renato Sanches, además de las dudas con Lionel Messi, que terminó siendo titular, y las de Kylian Mbappé y Presnel Kimpembe, que tuvieron minutos desde el banco de suplentes.

La derrota estuvo encadenada de una nueva lesión que preocupa a Galtier. Es que Achraf Hakimi tuvo que ser reemplazado para el entretiempo y ahora el entrenador francés se enfrenta a la posibilidad de quedarse sin uno de sus pilares para los próximos encuentros, incluyendo el partido de vuelta.

"¿Hakimi? No podemos medir su ausencia, intentamos gestionar su regreso lo mejor posible, fue un riesgo", explicó Galtier reconociendo que no estaba al 100% para el duelo de este martes, aunque también reconoció que no conocen el grado de gravedad de su molestia.