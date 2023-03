En la Selección de Francia se vislumbraban cambios desde que finalizó la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 que disputó ante Argentina en el Estadio Lusail de Doha. Al respecto, Didier Deschamps, ya de frente a los dos primeros partidos por las Eliminatorias para la Eurocopa de Alemania 2024, anunció los primeros detalles en conferencia de prensa.

''Aprovecharé estos primeros días de reunión para discutir con los jugadores interesados. Kylian es uno de esos jugadores. Es alguien que se comunica muy bien, así que no creo que sea un problema por ese lado. No puedo decir más, porque no me he decidido'', comentó el estratega galo ante la posibilidad de que Kylian Mbappé herede la cinta de capitán que dejó vacante Hugo Lloris.

Asimismo, en relación con el portero del Tottenham Hotspur, Didier Deschamps adelantó quién será el designado para reemplazarlo en la Selección de Francia, en principio, ante Países Bajos en el Stade de France e Irlanda en el Estadio Aviva: “La posición número uno será para Mike Maignan. Habrá jerarquía porque es un portero importante'', señaló.

Y para cerrar, admitió que ya no jugará con línea de tres defensores: ''Para nada, no habría hecho esta lista si tuviera esa opción en mente. Lo tuve durante un tiempo por diferentes razones. Antes de tomar la decisión durante la Copa del Mundo de cambiar a cuatro. Es más racional. Hay bastantes desventajas, especialmente para los jugadores de carril. Esta es una razón que me llevó a ir a cuatro para no depender demasiado de lo que el oponente nos podría presentar''.

Didier Deschamps dejó en claro que sigue contando con Oliver Giroud a pesar de sus 36 años

“Cuando lo llevé a la Copa del Mundo, el cuestionamiento se había levantado hacia mi parte. La situación no ha cambiado hoy. Hoy ya no tengo que preguntarme eso. Está ahí como el jugador 23 y es probable que el 23 pueda ser titular'', apuntó Didier Deschamps, en la previa al Francia vs. Países Bajos, sobre el delantero centro del Milan.