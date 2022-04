Sergio Ramos no se rinde tras una temporada para el olvido en PSG a causa de sus problemas físicos.

Sergio Ramos no tira la toalla: "Tengo cosas que demostrar en PSG"

Sergio Ramos ha tenido probablemente la peor temporada de su carrera. El zaguero central llegó a Paris Saint-Germain (PSG) como agente libre, pero a penas y ha podido tener minutos por sus poblemas físicos. Ahora el jugador ha asegurado que su deseo es permanecer en la capital francesa.

La primera temporada de Sergio Ramos en PSG ha sido para el olvido. Con unos pocos minutos en las piernas (10 partidos entre Ligue 1 y Copa de Francia), el fichaje del español ha sido uno de los grandes fracasos del club parisino del mercado de verano de 2021.

El descontento de la hinchada contra Sergio Ramos se ha hecho notar en el Parc des Princes. El defensor ha sido uno de los jugadores silbados por la afición. Esto por el inmenso salario que cobra (6 millones netos por temporada) y la nula contribución que tuvo esta campaña.

No se da por vencido

Sergio Ramos se pronunció por medio del canal oficial de PSG. El jugador habló de su complejo proceso de adaptación junto con su familia. "Al principio nos costó adaptarnos después de tanto tiempo en Madrid, pero los niños se han integrado bien y en el vestuario me he sentido cómodo porque conozco a mucha gente desde hace tiempo. Keylor Navas me ayudó mucho al llegar".

El veterano no dejó pasar la oportunidad para asegurar que su tiempo en París no ha acabado. "He pasado pocas horas en el campo, pero tengo ganas de demostrar cosas en el PSG. Antes el talento era más importante que el físico. Ahora es un 80% el físico y un 20% el talento. El trabajo, la constancia y la perseverancia son fundamentales para triunfar".