Paris Saint-Germain sufre serios problemas en cuanto a la gran cantidad de lesionados que tiene su plantilla. Es que a las bajas de nombres importantes como Kylian Mbappé, Neymar y Sergio Ramos, ahora se le suma una más. Es que en pleno partido ante Toulouse este sábado, Renato Sanches sintió un 'pinchazo' en su pierna izquierda y tuvo que retirarse lesionado, con lágrimas por este momento.

El portugués tomó el puesto de titular en el mediocampo debido a las bajas de nombres importante como los propios Mbappé, Neymar y también Marco Verratti, quien está suspendido tras una expulsión. Por esto, Renato ocupó un lugar en el equipo titular ante Toulouse, pero duró solo 10 minutos.

En plena acción de PSG, Renato Sanches dio un pase al costado y, luego, rápidamente, se tomó la pierna izquierda, ya que sintió un 'pinchazo'. Se tiró en el suelo, sabiendo que se había terminado el partido para él. Visiblemente, también estaba afectado emocionalmente y se pudo ver que se retiró entre lágrimas. Fue reemplazado por el joven El Chadaille Bitshiabu, marcador central, mientras que Danilo Pereira pasó al mediocampo.

La temporada de Renato Sanches en PSG ha sido muy difícil. Llegó al equipo en el pasado mercado de verano, pero no se pudo integrar del todo al once titular. Apenas ha jugado, hasta este partido, un total de 602 minutos en 17 partidos (dos goles). Ha tenido que lidiar con algunos problemas físicos y ha visto como nombres como Vitinha y Fabián Ruiz le han sacado oportunidades en el once titular.

Crece la enfermería en PSG

Cuando falta 10 días para el partido de ida entre PSG y Bayern Múnich por los octavos de final de la UEFA Champions League, el entrenador Christophe Galtier ya sabe que no contará con Kylian Mbappé para este duelo debido a una lesión, que lo tendrá afuera tres semanas. Al nacido en Bondy, se le puede sumar Renato Sanches.

En tanto, los casos de Neymar y Sergio Ramos serían más leves. De hecho, ambos retornarían a los entrenamientos con el grupo la próxima semana, por lo que podrían llegar para jugar ante Bayern. Nordi Mukiele y Presnel Kimpembe también se vienen recuperando de sendas lesiones, pero sus panoramas son más inciertos.