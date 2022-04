El fútbol español quedó revolucionado este lunes cuando el medio El Confidencial publicó audios de Gerard Piqué para Luis Rubiales, Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en los que debaten sobre comisiones para Kosmos de la Supercopa disputada en Arabia Saudita.

Tras la viralización del caso, el defensor central de Barcelona decidió transmitir su descargo luego del partido de su equipo ante Cádiz. El zaguero atendió a 35 periodistas y respondió sus preguntas: "Voy a exponer mi parte en cuanto a lo del conflicto de intereses. No es que no me esconda, es que siento orgulloso porque hemos hecho un trabajo espectacular. Quiero que me pregunten, que vayan al grano".

"Es algo totalmente legal. Podemos debatir si es moralmente correcto, lo único ilegal es coger unos audios, filtrarlos por interés. Eso es lo jodido de verdad. En 2019 esta noticia ya salió, ya se hablo de la comisión. no fue noticia y ahora sí lo es", explicó sobre los 4 millones de euros que recibe Kosmos por haber mediado en la realización del torneo en tierras asiáticas.

Luego destacó la importancia del acuerdo para la Federación Española: "Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120 mil euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?". Y explicó su relación con Rubiales: "A Rubi le voy a llamar así porque tengo relación con él, era mi presidente cuando jugaba en la selección. Jamás en la vida voy a pedir una ayuda, ni me la van a dar. Por un acuerdo comercial no se va a afectar. Es tirar mierda por tirar mierda".

Y contó cómo se gestó el acuerdo: "Nosotros tenemos muy buenas conexiones en Oriente Medio, no sólo en Arabia Saudí. La gente nos comentó que quería traer competiciones oficiales de fútbol y a partir de ahí, viendo el panorama, optamos por hablar con Rubiales para ver si podrían estar interesados en mover la Supercopa allí. También le propusimos desde Kosmos cambiar el formato de una competición oficial e importante. Se podía hacer más interesante. Al presidente le gustó la idea, visto en perspectiva creo que es un éxito. Ahora la gente está súper enganchada a la Supercopa".