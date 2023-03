La credibilidad del fútbol español ha sido puesta en jaque por todas las filtraciones sobre el Caso Negreira. FC Barcelona está bajo la mirada de todos ante la sospecha de amaño de partidos y los posibles fraudes financieros del club. El presidente de LaLiga, Javier Tebas no para de apuntar contra el club azulgrana.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas ha sido uno de los principales críticos de la gestión financiera de FC Barcelona, tanto bajo la gestión de Josep María Bartomeu como ahora con Joan Laporta. El escándalo del Barçagate le ha dado pie para apuntar de forma repetitiva contra el equipo catalán.

Ahora, el cabecilla de la primera categoría del fútbol español ha declarado nuevamente sobre el tema desde el foro de industria y fútbol organizado por Financial Times. El dirigente aseguró que el caso de Barcelona pone en peligro a todo el fútbol español.

Tebas no se relaja ante el Barçagate

"Barcelona es muy importante para LaLiga, pero si miramos para otro lado, sería un grave error. Nuestra competición colapsaría. Quizás ahora su presidente me llame enfadado, pero es la verdad" fueron las palabras del presidente de la competencia.

El directivo valoró LaLiga pese al crecimiento abrumador que ha tenido la Premier League a nivel económico. "Sí, me siento orgulloso, por el Villarreal, por el Sevilla, no solo por los equipos grandes. Esto demuestra que no es solo el dinero lo que importa. Sí, el dinero te da ventaja competitiva, pero no es solo eso lo que importa. Nosotros tendremos menos dinero, pero trabajamos mejor en el fútbol de formación, con nuestros ojeadores... Son muchos factores los que intervienen".