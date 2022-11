Las declaraciones que hizo Cristiano Ronaldo criticando a Manchester United han hecho mucho ruido en Europa. Este viernes, el club adelantó que está tomando las medidas pertinentes contra el portugués, quien ya no podrá regresar al club luego del Mundial de Qatar y hasta podría recibir una demanda. Al margen, entre las críticas que hizo el luso, se quejó de que el club no haya progresado. De hecho, hasta enalteció a Manchester City por encima de los 'Diablos Rojos'.

Tras estas críticas, aparecen más razones que le darían la razón a CR7. Un futbolista brasileño reveló que Manchester United estuvo tras sus pasos, pero al final rechazaron su fichaje. Hoy en día está en la lista de jugadores convocados por la selección de su país para Qatar 2022 y forma parte de la plantilla del actual líder de la Premier League, Arsenal.

Gabriel Martinelli agradeció en The Players' Tribune que Arsenal lo haya fichado en 2019, aunque antes podría haber jugado en Manchester United. "Es divertido mirar hacia atrás ahora, porque fácilmente podría haber terminado en otro equipo", dijo. Y esto se refiere a que podría haber jugado para los 'Diablos Rojos' cuando entrenó para su academia durante 2018.

"Formé parte del proyecto de Manchester United. Tuve varias pruebas allí y hasta conocí a muchos exjugadores. Cuando tenía 17 años, tuve mi última prueba allí y volví a Brasil a la espera de noticias", contó. "Un día mi papá me llamó a la sala de estar. Había hablado con mi agente y... bueno, United había dicho que no. Y no sólo 'no, para este año', dijeron 'no lo queremos, en absoluto'", reveló.

Al final, al año siguiente, apareció la opción de Arsenal y no lo dudó. Barcelona también lo rechazó en su momento y Manchester United ahora lo sufre al verlo como uno de los jóvenes más importantes de los 'Gunners' y en la selección de Brasil para jugar su primer Mundial a los 21 años. Cristiano Ronaldo tenía razón...